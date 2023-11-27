"В настоящее время погодные условия в районе аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию. Возможны небольшие корректировки в расписании рейсов, вызванные неблагоприятными погодными условиями предыдущей ночью, а также возможным поздним прибытием рейсов из других аэропортов России", — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуем пребывать в аэропорт заблаговременно. Накануне 10 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. "К трем часам утра 9 из 10 рейсов вернулись в аэропорт Сочи, 8 из них были обслужены и отправлены в города назначения. Один борт, в настоящее время готовится к вылету из Минеральных вод в Сочи. Еще один рейс ожидает вылета из аэропорта Сочи", — отмечается в сообщении.