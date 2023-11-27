По его словам, на данный момент около 400 тыс. жителей полуострова остаются без света, начата оценка ущерба.
"Пережили мы конкретный армагеддон — такой силы ветра и силы волны припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но, чтобы разносило вдребезги, бордюры летали, как обычные камешки... Разрушения приличные", — отметил Константинов.
Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. Власти объявили понедельник выходным, в наиболее пострадавших муниципалитетах ввели режим ЧС.
В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, семь пострадали, в Севастополе госпитализированы трое.