"В горах сейчас опасная обстановка из-за сильного снегопада. На поляне Азау на высоте 2350 метров за ночь выпало более полуметра снега, а наверху осадки с очень сильным ветром. Лавинная обстановка сейчас максимально опасная. Горнолыжные трассы закрыты. На склоны выходить нельзя", — сообщается в телеграм-канале курорта.

Кроме того, введен временный запрет на посещение экотропы, а также лесной территории от Азау до Поляны нарзанов. В поселке Терскол нельзя находиться выше дома N1.

Отмечается, что все службы курорта работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.