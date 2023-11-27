"В Сочи продолжается ликвидация последствий ночного шторма. На реках не зафиксирован подъем уровня воды до опасных отметок. На море волнение достигает 6 баллов, высота волн — 4 метра. Проход на пляжи запрещен", — говорится в сообщении.

Между тем, в городе продолжается ликвидация последствий непогоды.

Так, в районе пансионата "Магадан" в Лоо несколько деревьев упали на железнодорожные пути, повредив линию электропередачи. Движение поездов было временно приостановлено. Сейчас железнодорожники предпринимают все усилия для устранения последствий стихии, ведется укрепление участка пути.

"Для восстановления электроснабжения беспрерывно работают 23 бригады энергетиков. На большей части пострадавших участков ремонтные работы уже завершены. Из-за падения деревьев были повреждены 4 газовых трубы без утечки топлива. "Сочигоргаз" приступил к восстановительным работам", — отмечает оперштаб.

При этом, аэропорт Сочи работает по расписанию. 10 бортов, уходившие на запасной аэродром в Минеральные Воды, вернулись в Сочи.

"Население и предприятия были заблаговременно предупреждены о надвигающемся шторме. Это позволило принять необходимые меры, обойтись без критических подтоплений и жертв. Предупреждение по непогоде сохраняется до конца понедельника. Оперштаб продолжает работать в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.