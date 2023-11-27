"В этом году мы покупаем еще 11 самолетов, тогда в Казахстане будет 100 самолетов. А к (концу — ИФ) 2025 года мы планируем, что у пассажирских авиакомпаний будет 145 собственных бортов", — привела пресс-служба Минтранса слова главы ведомства.

"Также у нас в планах запуск новых авиамаршрутов", — добавил министр.

Карабаев также отметил, что прорабатывается вопрос выхода на казахстанский рынок нового лоукостера и международной компании. "Появится конкуренция — упадёт стоимость билета", — сказал он.

Ранее замминистра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Алмаз Ыдырысов сообщал, что парк самолетов казахстанских авиакомпаний в целом до конца 2025 года пополнится 42 единицами и составит 132 борта, в 2023 году поступит 11.

Сообщалось также, что власти Казахстана обсуждают с иностранными инвесторами из стран Персидского залива, Китая и Юго-Восточной Азии возможность создания нового низкобюджетного авиаперевозчика.

В Казахстане в настоящее время действует один лоукостер — FlyArystan, который является подразделением крупнейшего казахстанского авиаперевозчика Air Astana (СП госфонда "Самрук-Казына" и британской BAE Systems, 51% и 49% соответственно). Он начал работу в 2019 году. Между тем, лоукостер не оправдал надежд казахстанцев на удешевление авиабилетов, клиенты компании часто жалуются на задержку, перенос и отмену рейсов, а также непрозрачную политику ценообразования.

В прошлом месяце премьер-министр страны Алихан Смаилов сообщил, что правительство Казахстана разработало поэтапный план вывода лоукостера FlyArystan из состава Air Astana. По его словам, "такие меры окажут положительное воздействие на развитие конкурентной среды, снижение стоимости авиабилетов путем конкуренции между субъектами рынка".