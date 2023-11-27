"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.

В Крыму и Севастополе с воскресенья действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным. В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, семь пострадали, в Севастополе госпитализированы трое. Около 500 тыс. жителей полуострова остались без света.