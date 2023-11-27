По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, до конца суток 27 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. В том числе, на Черноморском побережье возможен подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

В порту Туапсе зафиксирован сильный тягун и волны высотой 6 метров. Сообщалось также, что на железнодорожном участке у черноморского побережья в Краснодарском крае приостановлено движение поездов.