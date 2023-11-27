Как сообщила пресс-служба администрации региона, перспективы развития инвестпроекта обсудили губернатор региона Вениамин Кондратьев и учредитель компании Сергей Куцов в Краснодаре в пятницу.

"В этом году курорты края приняли 18 млн гостей. Загружено не только побережье, но и предгорные муниципалитеты — Московский, Апшеронский районы. Нам важно создавать такие условия, чтобы туристы захотели к нам вернуться. Знаю о ваших планах по строительству в Горячем Ключе термального кластера. Реализация проекта создаст около тысячи рабочих мест. Появится новая точка притяжения для туристов, которая позволит разгрузить наше черноморское побережье", — сказал на встрече Кондратьев.

При этом он подчеркнул, что перед реализацией проекта важно оценить возможности инженерной инфраструктуры в Горячем Ключе.

По словам Куцова, многофункциональный комплекс будет включать объекты лечебно-оздоровительного, рекреационного и туристического назначения.

"Это будет комплекс с большим количеством открытых и закрытых водных гладей, комплексом гостиниц — от кемпинга до пятизвездочных отелей. Объем инвестиций до 2030 года составит не менее 10 млрд рублей", — сказал Куцов.

ООО "Терем — специализированный застройщик" — производитель тротуарной плитки и элементов благоустройства, железобетонных труб и канализационных коллекторов. Имеет две производственные площадки — в Горячем Ключе и Белореченске. Компания занимается также строительством жилья в Горячем Ключе: в портфеле застройщика 5 жилых комплексов, построенных на курорте.

Выручка ООО в 2022 году, согласно данным ЕГРЮЛ, составила 156,48 млн рублей, чистая прибыль — 5,45 млн рублей. Совладельцами являются Любов Куцова (99,99% в уставном капитале) и Сергей Куцов (0,01%).