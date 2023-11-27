По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 39 рейса, еще шесть отменены.

Больше всего рейсов — 14 задержано и один отменен в "Шереметьево", еще 13 рейсов задержано и два отменено в "Домодедово", 12 рейсов задержано и три отменено во "Внуково".

Ранее в понедельник в столичном департаменте транспорта сообщили, что снег продолжится в столице до конца дня.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня будет идти снег. Возможно образование гололедицы. (...) Во второй половине дня ожидаем затруднения на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область", — сообщили в департаменте.