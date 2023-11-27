"Железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы устранить последствия стихии, ночью движение поездов снова было временно приостановлено. Сейчас ведётся укрепление участка пути в Лазаревском районе", — написал градоначальник.

Он также отметил, что "все 10 бортов, которые уходили на запасной аэродром в Минводы, благополучно вернулись в Сочи".

"В Сочи стихией повалило около 70 деревьев. Работы продолжались всю ночь — большинство уже распилены и вывезены, в первую очередь освободили проезжую часть на улицах. Пострадало несколько остановочных павильонов, есть повреждения кровли ряда домов, угрозы жизни людей нет. Все оперативно исправим, как только позволит погода. Автобусный общественный транспорт ходит штатно", — отметил Копайгородский.

По его словам, точечно остаются вопросы с электроснабжением, для его восстановления в кратчайшие сроки беспрерывно работают 23 бригады энергетиков.

"Социальные объекты работают в своем обычном режиме. Уровень воды на реках курорта остаётся в норме, однако на море волны достигли шести баллов, подходить к воде категорические опасно! Предупреждение по погоде в Сочи сохраняется до конца понедельника. Оперативный штаб продолжает действовать в круглосуточном режиме", — добавил мэр.