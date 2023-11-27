"РЖД устраняют последствия стихии на черноморском побережье. Предпринимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов. 26 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер-Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское-Лоо и Лоо-Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская", — говорится в сообщении.

Железнодорожное движение на побережье приостановлено.

В компании отметили, что в РЖД создан оперативный штаб. К ликвидации последствий стихии привлечены около 150 железнодорожников. Ведется восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна. На место направлены противоразмывные поезда с необходимым материалом. Работы осложняются продолжающимся штормом.

В пути следования задерживается порядка 50 пассажирских поездов. Пассажиры обеспечены питанием и водой, подчеркнули в РЖД.