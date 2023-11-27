"В 8:30 мск 27 ноября в открытой части порта акватории порта Туапсе наблюдается высота волн 6 м и сильный тягун", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, до конца суток 27 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. В Крымском, Северском и Абинском районах, городе Горячий Ключ, а также на Черноморском побережье возможен подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.