"В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", — написал Развожаев в своем телеграм-канале в понедельник.

Кроме того, по словам губернатора, в Институте биологии южных морей им. Ковалевского РАН пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб.

По последним данным властей, в Севастополе зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля. Из подтопленных домов эвакуированы 35 человек. Без электроэнергии остаются 25 многоквартирных жилых домов и 329 частных, по нескольким адресам на шести улицах нет газа.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.

В Крыму один человек пропал, семеро — пострадали, в Севастополе госпитализированы трое.