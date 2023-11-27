"Есть погибший, предварительно. Это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", — сказал Крючков в прямом эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что в Крыму один человек пропал, семеро — пострадали, в Севастополе госпитализированы трое. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным. В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. Около 500 тыс. жителей полуострова остались без света.