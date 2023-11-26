"Из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка в движении пассажирских поездов. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады РЖД", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба аэропорта сообщает, что направлявшиеся в Сочи самолеты, ушли на запасные аэродромы: "восемь — в Минводы, один — Владикавказ и еще один — в Махачкалу".

Пресс-служба администрации Сочи сообщает, что оперативные службы города расчищают автодороги от упавших деревьев.

"26 ноября вследствие сильных ливней и ветра в Сочи повалено около 30 деревьев", — говорится в сообщении.

"Движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок частично затруднено, движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по всей территории Краснодарского края с 24 по 27 ноября пройдет комплекс гидрометеорологических явлений: смерчи, ливни, грозы, град и сильный ветер.