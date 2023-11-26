"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. В настоящее время командирами 7 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов", — говорится в сообщении.

По всем изменениям времени вылета авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса.

"Время пребывания бортов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации", — отмечается в сообщении.

Пассажиров просят выезжать в аэропорт заблаговременно, следить за временем вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта aer.aero.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 25 по 27 ноября пройдет комплекс метеорологических явлений: смерчи, ливни, грозы и сильный ветер.