"В связи с временным подтоплением нескольких участков автомобильной дороги Симферополь — Евпатория между населенными пунктами Саки и Евпатория временно ограничено движение автомобилей", — написал Лукашенко в телеграм-канале.

Он опубликовал схему объезда затопленного участка вокруг озера Сасык через села Охотниково, Громовка, Рунное, Вересаево, Лиманное.

Трасса Симферополь — Евпатория от города Саки до Евпатории проходит между берегов Черного моря и озера Сасык. Вечером этот участок начало затапливать вышедшим из берегов морем. При въезде в Евпаторию эта дорога переходит в Симферопольское шоссе, которое также затопило, ее жителей эвакуируют, сообщили в МЧС Крыма.