"По данным гидрометеобюро Туапсе, в период с 22:00 мск 26 ноября до конца дня 27 ноября в порту Туапсе ожидается сильный тягун", — говорится в сообщении.

Также с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря.

"Высота волн может достигать 7 метров. Воздержитесь от прогулок возле моря!" — отмечается в сообщении.

В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю также просят жителей и туристов ограничить выход из дома из-за надвигающегося шторма.

"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории региона, ГУ МЧС по Краснодарскому краю рекомендует ограничить выход из дома без особой необходимости, а также взять под контроль своих детей. Воздержаться от прогулок и туристических походов в горной местности, на набережных и пляжных территорий во время шторма", — сообщил в официальном телеграм-аккаунте ГУ МЧС по Краснодарскому краю заместитель начальника пресс-службы ведомства Александр Субочев в воскресенье.

Ведомство продолжает функционировать в режиме повышенной готовности.

"На территории Кубани ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой и сильным ветром. В круглосуточном режиме продолжают работать группы оперативного штаба. На контроле ликвидация последствий в двух муниципальных образований — в Славянск-на-Кубани и Горячем ключе", — отмечается в сообщении.

В случае возникновений чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101, 112.

Оперштаб Краснодарского края также сообщил, что власти Анапы провели экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из надвигающейся непогоды.

"Из-за штормового предупреждения в Анапе действует режим повышенной готовности. 26 и 27 ноября ожидается прохождение антициклона, со второй половины сегодняшнего дня прогнозируется усиление ветра — в отдельных районах до 30-35 м/с, нагонная волна до 6 метров, сильный дождь", — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, все городские службы функционируют в усиленном режиме. Также приведены в полную готовность дорожные службы, транспортные компании и другие организации. Организованы пункты временного размещения граждан. Круглосуточно работает единый номер экстренных служб — 112.

Ранее сообщалось, что по всей территории Краснодарского края с 24 по 27 ноября пройдет комплекс гидрометеорологических явлений: смерчи, ливни, грозы, град и сильный ветер.