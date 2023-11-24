На этот крупнейший в нашей стране оружиеведческий научный форум приехали более 40 представителей научных центров России и зарубежных стран — Турции, Венгрии, Франции.

Тематика конференции самая обширная, представлены доклады об интереснейших находках предметов вооружения и воинского снаряжения от древнейших времен до XVII-XVIII веков, результаты исследований оборонного зодчества и полей сражений, говорится в сообщении.

Конференция завершится 26 ноября.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.