«Очередное, 13 заседание Российско-Турецкой рабочей группы по туризму состоялось в Анкаре. В ходе встречи были подведены итоги высокого туристического сезона. За прошедшие три квартала 2023 года рост турпотока из России в Турцию составил 30% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель в 4,4 млн поездок, объем въездного турпотока в Россию увеличился на 70%. По итогам года Россия и Турция максимально приблизятся к допандемийным объемам взаимных турпоездок», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул на встрече глава российской делегации, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, «необходимо сделать турецкое направление доступным для туристов из России как в плане стоимости, так и с транспортной точки зрения.

«И турбизнес, и авиакомпании отмечают, что спрос на пассажирские авиаперевозки стабильно превышают предложение», — сообщил он.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщают, что турецкая сторона выразила готовность продолжать работу по созданию максимально комфортных условий для российских туристов. Замминистра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан поблагодарил российскую делегацию за запуск механизма единой электронной визы

в России, который уже стимулирует привлечение турецких граждан в страну.

«Отдельное внимание главы делегаций уделили перспективам расширения сотрудничества в сфере привлечения инвестиций в туристические проекты двух стран, в том числе на региональном уровне. Стороны договорились разработать совместную дорожную карту по инвестиционным проектам и представить ее на очередном заседании рабочей группы в России в 2024 году», — отмечают в Минэкономразвития.

«Туристическая сфера России и Турции привлекательна не только для самих туристов, но и для инвесторов», — подчеркнул глава российской делегации.