Также выполнены работы по укладке на пол Иерусалимского камня. Подготовлен постамент для памятника Михаилу Тверскому и святителю Симеону.

"На центральном входе в собор установлены кованые ворота — точная копия исторических, которые были сняты перед разрушением храма в 1935 году и сейчас находятся в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. Щусева", — говорится в сообщении.

Возрождение Свято-Преображенского собора на историческом месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке жителей региона и благотворительного фонда "Собор".

5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. Шесть с половиной веков он являлся главным кафедральным храмом города и духовным символом тверской земли.