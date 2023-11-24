"Самое большое количество жалоб было на ремонт променада в Светлогорске. Люди просто не ожидали, что они приедут, а там променад ремонтируется, хотя есть еще больший променад рядом, но вот это доставляло неудобства" — сказал Ермак.

Другой явной проблемой для туристов стали очереди на посещение Куршской косы.

"Часто были жалобы по поводу пробок на Куршскую косу в связи с тем, что они стояли в очереди дольше, чем провели времени на Куршской косе. Мы также всегда объясняем, что существуют определенные дни, когда действительно так может быть из-за большого наплыва посетителей на Куршскую косу", добавил министр.

По словам Ермака, гости региона также просили власти и туроператоров запустить в Калининграде экскурсионные автобусы, работающие по принципу hop on — hop off. Гости смогли бы совершать поездки по одному билету, делая остановки для осмотра города, а затем продолжить экскурсию на другом автобусе. Такая практика есть во многих городах Европы.

Как сообщалось, в Светлогорске идёт масштабная реконструкция старого променада, протяженность около 500 метров, разрушенного штормом в 2019 году. При этом на курорте открыт новый променад длиной 1200 метров.

Проблема летних пробок при въезде на Курсшкую косу возникает каждый туристический сезон, когда тысячи человек стараются туда поехать. Ширина единственной дороги не позволяет сделать въезд в национальным парк многополосным. Руководство нацпарка пытается решить этот вопрос при помощи современной электроники и других различных мер.

В период ЧМ футболу в 2018 году в Калининграде некотрое время ходили туристические микроавтобусы hop on — hop off. Их маршрут проходил через главные достопримечательности города — Музей янтаря, Фридландские и Бранденбургские ворота. Кафедральный собор, Рыбную деревню, филармонию, Музей Мирового океана, зоопарк.