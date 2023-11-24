"В музее работал опытный нумизмат, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Константин Горлов. Эксперт приехал в Псков, чтобы исследовать несколько групп монетных коллекций, которые не были атрибутированы ранее", — говорится в сообщении.

Горлов исследовал монеты, входящие в ранее неизученных собраниях музея, и обнаружил два клада. Находки он поделил на два разных комплекса. "Первый — это русские и польские монеты XVIII-XIX веков, по их структуре и схожей сохранности стало понятно, что это клады: большой крестьянский клад из имперских "пятаков" и небольшой клад из польских серебряных монет. Совершенно точно, что клады сделаны людьми разного социального положения с разницей примерно в 100 лет", — цитирует пресс-служба генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову.

Она также уточнила, что серия польских монет относится к периоду Речи Посполитой Сигизмунда III. "В ней присутствуют монеты трех номиналов превосходной сохранности. Второй большой комплекс, выявленный в ходе исследований, — это русские и шведские монеты XVI-XIX вв. Если говорить подробно про первый комплекс, то в Российской империи такие клады формировались крестьянами сельской местности, хранились в больших сосудах или мешках и представляли собой небольшие суммы", — отметила Мельникова.

Во втором комплексе изучаемых предметов, не относящихся к кладу, представлена серия монет времен правления Ивана Грозного, отчеканенных на Тверском и Псковском денежных дворах. Есть одна копейка 1540 года Новгородского денежного двора. Особую ценность с точки зрения музейного хранения представляют проволочные монеты времён правления Петра I, датируемые началом XVIII века.

Экспертом был сделан вывод, что эти монеты специально отбирали для поступления в музей, так как обычно на крошечные петровские копейки штемпель попадал только частично, а в этой серии на каждой монете читается дата чеканки, что представляет особую ценность для нумизматов и музейщиков.

По мнению Горлова, не менее интересна еще одна монета Псковского музея номиналом два рубля королевства Швеции 1572 года. "Такие монеты чеканились из низкопробного серебра колоссальными тиражами, что вызвало впоследствии инфляцию и крах денежной системы. Если рассматривать такую находку именно на Северо-Западе России, их топография будет связана с крепостями, в которых во время смутного времени присутствовали шведские войска. Найти такие монеты на Старой Ладоге, в Ивангороде и Пскове — это большая редкость и ценность, так как они попадали в города Северо-Запада только во время Смуты, а затем быстро выходили из обращения", — пояснили в музее.