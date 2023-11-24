Изначально фигуранта обвиняли по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Но в ходе судебных заседаний прокурор изменил обвинение и просил квалифицировать действия Пирогова по ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), с чем суд согласился.

"При такой квалификации сроки давности привлечения к ответственности истекли", — пояснили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что истечение сроков давности является нереабилитирующим основанием. В связи с этим потерпевшие могут взыскать причиненный ущерб в рамках гражданского судопроизводства.

Пирогова задержали в 2014 году. По версии следствия, что в 2013-2014 годах он, являясь генеральным директором ЗАО "Фирма "Нева", знал о задолженности компании в размере 795 млн рублей, но посчитал возможным получить от потерпевших 380 млн рублей за туристические путевки. Услуги оказаны не были, а деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению, полагали в СКР.

"Нева" была одним из крупнейших многопрофильных туроператоров России. Работала с 1990 года, в июле 2014 года приостановила деятельность. В 2015 году Арбитражный суд и Ленинградской области признал фирму банкротом.