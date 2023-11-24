Маршрут посвящен историческим связям между Петербургом и Архангельской областью.

Отправной точкой стал памятник Петру I перед Сампсониевским собором, являющийся копией скульптуры, воздвигнутой к 200-летию Полтавского сражения в 1909 году. Уточняется, что такой же памятник находится в Архангельске на набережной Северной Двины.

На карте маршрута также оказались Меншиковский дворец, Румянцевский сад, Стрелка Васильевского острова, музей-ледокол "Красин", Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, музей М.В. Ломоносова.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на базе комитета по делам Арктики разработают серию туристических маршрутов по следам арктических экспедиций в память о походах в районы Крайнего Севера.