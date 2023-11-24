В экспозицию вошли пряничные работы более 40 мастеров из Архангельской области и Петербурга.
Кроме того, в музее пройдут тематические экскурсии, будут работать творческие мастерские по росписи пряника, мастер-классы под руководством профессионалов козульного дела.
Выставка продлится до 2 марта.
Как отмечает пресс-служба, история традиционных выставок архангельских пряников — козуль — берет свое начало в 1976 году. На протяжении 46 лет областной музей изобразительных искусств (теперь Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера") собирает вокруг себя мастеров козульного промысла.
Последние 20 лет выставки связаны с именем знаменитого северного художника, сказочника и этнографа Писахова, который занимался изучением промысла, его сохранением и поддержкой, а также выяснял этимологию самого слова "козуля".