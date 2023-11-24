"Козульгород — это собирательный образ Русского Севера от Арктики до Вологды. Традиционная козуля, авторский пряник, сахарные и имбирные изделия, реконструкция старинных пряников, шатровая церковь Рождества Христова, вертеп и колокольчики, мезенская и борецкая росписи, прялка в виде пазлов, зимние пейзажи, чаепитие, забавы и гуляния, пряничная книга, шкаф Нарнии, порт, космодром, Северная Двина...- все это можно увидеть на выставке", — говорится в сообщении.

В экспозицию вошли пряничные работы более 40 мастеров из Архангельской области и Петербурга.

Кроме того, в музее пройдут тематические экскурсии, будут работать творческие мастерские по росписи пряника, мастер-классы под руководством профессионалов козульного дела.

Выставка продлится до 2 марта.

Как отмечает пресс-служба, история традиционных выставок архангельских пряников — козуль — берет свое начало в 1976 году. На протяжении 46 лет областной музей изобразительных искусств (теперь Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера") собирает вокруг себя мастеров козульного промысла.

Последние 20 лет выставки связаны с именем знаменитого северного художника, сказочника и этнографа Писахова, который занимался изучением промысла, его сохранением и поддержкой, а также выяснял этимологию самого слова "козуля".