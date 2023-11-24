"Тверской ангажемент" объединит детско-юношеские, молодежные и взрослые любительские театральные коллективы из Верхневолжья, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Архангельской, Калининградской, Калужской, Ленинградской и Ростовской областей. Фестиваль станет площадкой для обмена опытом и расширения творческого взаимодействия", — говорится в сообщении.

Театральные коллективы представят спектакли разных жанров: драмы, комедии, сказки, спектакль кукольного театра. Кроме того, в фестивальную программу включены творческие встречи и мастер-классы. Жюри фестиваля возглавит актер и режиссер театра "Ленком Марка Захарова", заслуженный артист России Игорь Фокин. Мероприятия будет проходить в Тверском областном Доме народного творчества и Тверском театре юного зрителя.