"В сфере туризма проект "Готическое кольцо" становится маяком для экономики региона. Его реализация уже началась. Два года понадобиться, чтобы реализовать его первый этап. На финансирование всего проекта в бюджете региона на три года будет выделено более 700 млн рублей", — сказал Ермак.

Он пояснил, что проект-"маяк" формирует единый туристический маршрут Калининград — Правдинск — Железнодорожный — Калининград и объединяет объекты культурного наследия. Точками маршрута станут старинные орденские замки, крепости, соборы, кирхи и другие строения, которые были построены в прошлые века в стиле "готика" и "неоготика".

Некоторые из них находятся в неплохим состоянии, другие разрушены наполовину и больше. Но по ним можно проследить развитие архитектуры этих направлений, увидеть красоту и величие строений, возведенных, как правило, из красного кирпича, отметил министр.

На первом этапе речь идет о приведении в порядок самих объектов показа и территории вокруг, а также создания обеспечивающей инфраструктуры для приема туристов, заключил Ермак.