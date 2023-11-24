Так, Шерегеш был назван лучшим в номинациях «Самый событийный курорт России», «Лучший курорт Сибирского федерального округа» и «Лучший курорт для молодежного отдыха». В номинации лучший спа-отель СФО победил Family resort & Spa «Ольга» на курорте Шерегеш.

Курорт Красная Поляна стал «Лидером экологических стандартов», также премии получили отели «Новотель Резорт&Спа как лучший в России ски ин/ски аут, Отель корпоративный центр Сбербанка 5* как лучший в ЮФО и горные бани «4 стихии» как лучший спа-комплекс на горнолыжном курорте России.

Фото: Премия Горы России/ Андрей Башлыков

Как пояснили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора FUN&SUN, названного в рамках премии «Лучшим горнолыжным туроператором России», его победа также связана с кузбасским курортом Шерегеш.

«Выиграть номинацию «Лучший горнолыжный туроператор» нам удалось в большой степени благодаря турам в Шерегеш, куда 3 декабря стартует уже четвертая наша чартерная программы. Первые заявки на зимний отдых в Кузбассе мы стали получать еще в июле, такой высокий интерес к отдыху на курорте появился в этом году впервые», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что туроператор выступает партнером нового события на курорте — квест-феста «Снегомания», который пройдет с 3 по 9 декабря для туристов, прилетевших первым чартером зимнего сезона из Москвы, и гостей курорта из самого Кузбасса и соседних регионов.

Как сообщалось, всего в премии участвовали 342 представителя горнолыжной туристической отрасли – курорты, отели, хостелы, глэмпинги, туроператоры и регионы. Голосование проходило с 1 августа по 15 октября по 27 номинациям, 11 федеральным и 14 по федеральным округам. Лучшим горнолыжным курортом в рамках премии назван Архыз в Карачаево-Черкесии.