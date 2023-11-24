"Первое групповое бронирование на Новый 2024 год в нашем отеле было 31 января текущего года, следующие единичные бронирования произошли в апреле и мае, основной поток был летом. Сейчас забронировано 100% номеров", — сообщил "Интерфаксу" генеральный управляющий Cosmos Murmansk Hotel (предыдущее название Park Inn Полярные Зори) Андрей Милохин.

Также летом туристы начали бронировать номера в отеле "Меридиан" на новогоднюю ночь, сообщили "Интерфаксу" в отделе бронирования. В настоящее время количество забронированных номеров составляет около 95%. Аналогичная ситуация в мурманском отеле Azimut, в котором забронировано около 90% номеров.

Милохин отметил, что до того, как Мурманск стал популярным туристическим направлением, новогодние каникулы считались для гостиничной сферы низким сезоном.

"Чтобы как-то привлечь гостей, в прошлом мы проводили акцию "От Рождества до Рождества", когда жители Мурманской области могли с большой скидкой провести время в отеле", — сказал Милохин.

По его словам, ситуация изменилась с появлением турпотоком из Китая, а затем из стран Юго-Восточной Азии, а после пандемии — с развитием внутреннего туризма.

Аналогичная ситуация в Кировске, расположенном в Хибинских горах и являющемся центром горнолыжного отдыха. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горнолыжного курорта "Большой Вудъявр" (курортом управляет ООО "Тирвас", дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро"), на все новогодние каникулы на 100% забронированы гостиница "Северная", база отдыха "Лесная" и санаторно-оздоровительный комплекс "Тирвас".

Традиционно популярностью в Новый год также пользуется село Териберка на побережье Баренцева моря. Согласно онлайн-сервисам бронирования, в настоящее время в Териберке свободно только два номера в разных объектах размещения.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что в январе-сентябре текущего года турпоток в регион превысил 396 тыс. человек, что на 23% превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Продолжительность отдыха в Мурманской области выросла с 2-3 дней до 3-5 дней.

Турпоток по итогам 2022 года превысил 540 тыс. человек. По словам Чибиса, анализ big data показывает, что реальный турпоток превышает данные официальной статистики.