"С мая по ноябрь музей посетило почти 15 тыс. человек. Особый интерес у юных посетителей вызывают мастер-классы. Новинкой зимнего сезона станет "Археологическая экспедиция", во время которой ребята на практике знакомятся с профессией археолога", — рассказали в музее.

Поэтому к началу зимнего сезона в Музее археологии курорта разработали специальный мастер-класс для школьников. Он позволяет не просто познакомиться с профессией археолога, но и опробовать ее на практике.

"В коллекции музея представлены исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов. Экспонаты иллюстрируют богатую историю региона: c момента образования Кавказских гор и до Нового времени. В собрании имеются такие необычные предметы, как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тысяч лет и аммониты, которым около 116 миллионов лет", — отметил представитель учреждения культуры.

В музее используются современные форматы экспонирования, применяются мультимедийные технологии, работают интерактивные комплексы.

Так, на мастер-классе его участники не только получают теоретические знания и узнают, как проходят раскопки, какие инструменты нужны для них, но и принимают участие в настоящей экспедиции. Специально для этого прямо в здании музея построили песочницу, которую наполнили гипоаллергенным песком. В ней с помощью специальных инструментов можно найти черепки, наконечники копий, стрел, остатки орудий труда древних людей и даже монеты.

После окончания "раскопок" ребята, как настоящие профессионалы, описывают все находки — откуда они появились, к какой эпохе относятся, что представляет собой целый предмет. В соответствие с предложенной им легендой в специальных баночках они собирают культурные слои — землю, грунт, песок, золу, семена и другое. Такой своеобразный сувенир на память получает каждый участник мастер-класса. Если поливать его, то как и в реальной жизни, на таком культурном слое вырастут настоящие растения", — поделились в музее археологии.

Помимо "Археологической экспедиции", в музее проводится мастер- класс "День первобытного человека". На нем ребята могут узнать, как жили наши далекие предки, сшить одежду из шкур, соорудить древнее орудие труда и амулет на память.

Музей Археологии курорта "Роза Хутор" работает с 2018 года.