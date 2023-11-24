"За последние пять лет турпоток увеличился в 1,5 раза; по сравнению с прошлым годом, вырос на 10%", — сказал Моор журналистам в ходе программы Дня региона.

При этом губернатор отметил, что увеличение турпотока — это большая нагрузка на инфраструктуру.

Так, в регионе проводится работа по увеличению пропускной способности аэропорта "Рощино".

"В 2017 году закончили первый этап реконструкции в аэропорту "Рощино" и в этом — заложили камень следующего этапа реконструкции. Потому что, по расчетам, уже в ближайшие годы мы не сможем качественно обслужить тот пассажиропоток, который у нас есть", — пояснил Моор.

Он также напомнил, что в 2021 году СИБУР в Тобольске построил новый аэропорт, который в этом году получил статус международного.

Кроме того, Моор отметил, что в регионе активно идет расширение федеральной сети дорог. На север — в сторону Тобольска и на восток — в сторону Ишима и Омска

"Инфраструктура, для того, чтобы быстро приехать. Потому что, как говорится, у вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление", — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что в регионе на сегодняшний день достаточно гостиниц для размещения туристов. Но есть договоренности о реализации новых проектов в гостиничной сфере. Также регион поддерживает грантами предпринимателей, которые строят глэмпинги и этнопарки.

Ранее сообщалось, что, по данным Российского союза туриндустрии, Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон 2023 года.