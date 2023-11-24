Фото: премия Горы России / Андрей Башлыков

«Премия стала точкой объединения отрасли, самостоятельной отрасли внутри большой нашей сферы туризма. Которая растет, развивается: 27 км трасс мы в этом году ввели, 50 в следующем введем, всего у нас 470 км трасс, 4% населения у нас так или иначе отдыхает и катается. Но это в четыре раза меньше, чем в Европе. Поэтому работы у нас много. Правительство не только ставит задачи, но и выделяет деньги под это. Потому что туризм, помимо того, что мы узнаем свою страну, открываем прекрасные места, отдыхаем с семьями и проводим с ними больше времени, это одна из самых эффективных точек роста, точек вложений, то, за счет чего мы будем развиваться и обеспечивать рост доходов и благосостояния в нашей стране», — обратился на церемонии вручения к победителям премии министр экономического развития Максим Решетников.

«Декабрь – время, когда все готовятся отдохнуть на Новый год, а у вас это 1 сентября и много работы впереди. Я знаю, вы готовы, в основном уже даже начали работать. Я всем желаю хорошего сезона, хорошего снега, в том числе и на Красной Поляне, где два года его не было. Пусть люди отдыхают и радуются. А вам слова благодарности и всех поздравляю с началом сезона», — подытожил он свое выступление.

По данным организаторов, на премию были номинированы 342 представителя горнолыжной индустрии со всей страны. Голосование проходило в 27 номинациях, том числе 11 федеральных и 16 по федеральным округам.

Как напомнил на церемонии награждения основатель премии, гендиректор АНО Центр по развитию горнолыжной индустрии и туристических территорий Илья Виноградов, 40% территории России покрыто горами, поэтому не удивительно, что горнолыжная индустрия за последние три года стала мощным драйвером внутреннего туризма и быстро развивается. Он также сообщил, что в этом году наиболее популярной у голосовавших туристов стала номинация «Лучший курорт для семейного отдыха». Тогда как в рамках первой премии в 2022 году туристы чаще всего голосовали за «Лучший горнолыжный курорт России».

«Основной тренд на сегодня – развитие семейного отдыха. И это подтверждают итоги народного онлайн-голосования», — подчеркнул Виноградов.

По итогам голосования лучшим горнолыжным курортом России был назван Архыз в Карачаево-Черкесии, лучшим курортом для семейного отдыха — Всесезонный город-курорт "Свияжские холмы" в республике Татарстан, самым событийным горнолыжным курортом в России стал Шерегеш в Кемеровской области, а лучшим курортом в черте города — Большой Вудъявр в Мурманской области.

Лучшим отелем ски ин/ски аут назван Новотель Резорт&Спа на курорте Красная Поляна в Сочи, лучшим спа- отелем России — ARKHYZ ROYAL Resort & SPA 5*, лучшим горнолыжным хостелом — BaikalSki на курорте Гора Соболиная в Иркутской области, лучшим глэмпингом в горах – «Эндемик» на курорте «Роза Хутор» в Сочи, лучшим спа-комплексом на горнолыжном курорте — горные бани «4 стихии» на курорте Красная Поляна.

Лучшим в России горнолыжным туроператором названа компания FUN&SUN.

Среди лучших горнолыжных курортов в федеральных округах – «Сорочаны» в ЦФО, «Золотая долина» в СЗФО, «Газпром Поляна» в ЮФО, ВТК «Эльбрус» в СКФО, ГЛЦ «Банное» в ПФО, Гора Белая в УФО, Шерегеш в СФО, СТК «Горный воздух» в ДФО.

Лауреатами специальных номинаций стали курорты Хехцир в Хабаровском крае как инвестиционный проект года в области горнолыжного туризма, Манжерок в Горном Алтае как драйвер устойчивого развития региона, Ергаки в Красноярском крае как лучший курорт в области горно-снегоходного туризма, Шерегеш в Кузбассе как лучший курорт для молодежного отдыха, Курорт Красная Поляна в Сочи как лидер экологических стандартов, регион Кузбасс как самый динамично развивающийся горнолыжный регион, фестиваль Boogel Wogel на курорте Роза Хутор как лучший горнолыжный фестиваль.

«Награда победителей весом более 2 кг выполнена из алюминия с покрытием нитрида титана, которым обрабатывают детали для космических ракет», — отмечают организаторы.