В четверг в торжественной обстановке были объявлены итоги онлайн-голосования, которое прошло на платформе горыроссии.рф с 1 августа по 15 октября. В конкурсе были представлены горнолыжные курорты, отели, глэмпинги и туроператоры.

««Эльбрус» признан лучшим курортом Северного Кавказа, а наш прошлогодний победитель в этой номинации – «Архыз» – стал лучшим горнолыжным курортом России. Мы поздравляем коллег, это абсолютно заслужено. Победа «Эльбруса» показывает, что мы можем создавать топовые курорты страны, которые заслуживают внимание экспертов и туристов. Наши новые курорты – «Ведучи», «Мамисон» – на подходе и, уверен, что они войдут в плеяду лучших», – сказал на церемонии награждения заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.

По данным пресс-службы корпорации, единый институт развития СКФО Кавказ.РФ подключился к модернизации курорта в 2018 году, тогда же была построена верхняя очередь гондольных канатных дорог до отметки 3847 метров над уровнем моря. С 2021 года «Эльбрус» полностью перешел под управление корпорации.

В настоящее время с участием резидентов курорта «Эльбрус» Кавказ.РФ активно расширяет зоны катания, корректирует тарифную политику, меняет транспортную схему, приводит курорт к единому архитектурному облику, восстанавливает легендарный «Приют 11».

В ходе благоустройства поляны Азау организована ярмарка – установлено 56 торговых павильонов, сервис-центр. Прошедшим летом создано и оборудовано навигацией порядка 30 км экологических троп, включая высокогорную часть.

Для улучшения транспортной ситуации на курорте открыты объездная и подъездная дороги к гостиницам, введена в эксплуатацию новая парковка на 800 мест, откуда с открытием горнолыжного сезона будут курсировать шаттлы до канатной дороги.

Как отмечает Кавказ.РФ, на «Эльбрусе» самый продолжительный сезон катания в стране – более семи месяцев. Для того, чтобы туристы больше времени проводили на склонах, открыты дополнительные билетные кассы, организован проход через турникеты с помощью банковской карты, работает система распознавания лиц.

На курорте действует три современные канатные дороги гондольного типа протяженностью более 5 км и 17 км горнолыжных трасс различного уровня сложности, в том числе самые высокогорные в России. В предстоящем зимнем сезоне планируется запустить две новые канатные дороги и проложить дополнительно 6 км трасс для катания.