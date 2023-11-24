"Экспонаты, расшитые узорами в виде роз и васильков, а также геометрических фигур, воспринимаются как истинно народные, хотя на самом деле автором их выступил французский парфюмер Генрих Брокар", — говорится в сообщении.

Брокар в 1893 году создал в Москве товарищество парфюмерного производства, выпускавшее мыло и парфюмерную продукцию. Его сотрудники посещали деревни и собирали образцы узоров, наиболее популярных у крестьян. Затем эти узоры перерабатывались в схемы для вышивки крестиком. К каждой упаковке "брокаровского" мыла прикладывалась бесплатная схема с узором, отчасти знакомым деревенским жителям. Эту рекламную идею Генриху Брокару подсказала его супруга Шарлотта. Схемы назывались "премиями", а вышивка по ним получила название "мыльной".

"Безусловно, рукодельниц привлекала новизна мотивов, а наличие готового рисунка ускоряло работу. Таким образом "брокаровское" мыло послужило распространению вышивки по всей стране. Самым узнаваемым рисунком стала французская роза. В фонд музея поступило 47 предметов в "брокаровском" стиле. Это полотенца, подзоры, детали одежды", — приводит пресс-служба слова гендиректора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Новое поступление пополнит коллекцию тканей, которая насчитывает около 5 тыс. экспонатов.

"В настоящее время в отреставрированной Белозерской башне музея-заповедника располагается открытое фондохранилище народного искусства, где представлены экспонаты из ткани и дерева конца XIX — начала XX века, и поступившие предметы качественно улучшат эту экспозицию", — добавляет музей.