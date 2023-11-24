"Туристическая инфраструктура получит развитие в Первоуральске. На эти цели в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" было направлено свыше 40 млн рублей, более 30 млн рублей составили инвестиции предпринимателей", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в департаменте, речь идет о ряде объектов. Так в одном из загородных клубов появится обустроенная эко-тропа вдоль реки Чусовой и шесть новых глэмп-домов. Они будут оборудованы санузлами с ванной с видом на реку, кухней, спальными местами, рассчитанными на четырех гостей.

На одной из баз отдыха появилась кэмп-стоянка на три автодома со всеми необходимыми коммуникациями. В будущем гости базы смогут искупаться в круглогодичном бассейне под открытым небом.

Кроме того, недалеко от горнолыжного комплекса "Пильная" работает глэмпинг-парк отдыха, предлагающий гостям три новых дома. Особенность парка — терраса с панорамными окнами, а один из домиков спроектирован на возвышенности.

Рядом находится другой глэмпинг, который тоже инвестировал в обновление инфраструктуры. Там подготовили пляж с зонами отдыха и фудкортом, а также эко-тропу. Для досуга приобрели сапы, лодки, и катамараны.