"Идем с опережением плана по курортному сбору. Еще не начался декабрь, а от сбора уже поступило на 60 млн рублей больше, чем планировалось за весь год", — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что за все время курортный сбор принес региону 1,7 млрд рублей. За счет них были благоустроены, восстановлены и отремонтированы 38 объектов. В их числе Каскадная лестница в Железноводске, пятигорский Парк Цветник, скверы, фонтаны и пешеходные зоны.

В 2023-2024 годах запланировали выполнить 45 проектов с помощью средств курортного сбора. На данный момент в работе благоустройство территории у горы Кольцо в Кисловодске, площади Ленина в Железноводске и сквера "Подкова" в Пятигорске.

Сбор действует на Ставрополье с 2018 года как эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Он реализуется в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске. В этом году в список вошел и Минераловодский округ. Сбор составляет 100 рублей в сутки. В рамках федерального закона от его уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан, а также все жители края.