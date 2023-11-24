Уточняется, что масштабные работы начнутся уже в декабре, помимо общестроительных работ заменят беговые дорожки и пластиковые кресла. Кроме того, будет проведен ремонт крыши, фасада, инженерных сетей. Обновят входные группы. Также будут отремонтированы галереи Центрального стадиона: стены и балки усилят прокатными элементами, обновят стены и потолки. Частично реконструкция затронет и легкоатлетический манеж, где также будут заменены дорожки.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Спортсменов ждут примерно из 60 стран. Среди 3 тыс. спортсменов разыграют свыше 350 комплектов медалей. Всего в соревновательную программу войдут 27 видов спорта. На Центральном стадионе пройдут соревнования по легкой атлетике по 16 дисциплинам.

Этот объект был открыт в июне 1960 года.

Сейчас на стадионе проводят городские и республиканские соревнования по легкой атлетике и волейболу. Проходят тренировки по футболу, волейболу, легкой атлетике, гимнастике и другим видам спорта. Стадион использовался в качестве домашней арены футбольного клуба "Рубин", на нем проходили матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.

В 2013 году на Центральном стадионе Казани состоялся легкоатлетический турнир XXVII Всемирной летней универсиады, а в 2017 году он стал одной из тренировочных площадок для сборных стран, участвовавших в Кубке конфедераций. В 2018 году стадион задействовали для подготовки к матчам чемпионата мира по футболу — тогда в Казани тренировались игроки сборных Южной Кореи и Бразилии.

Последний раз полная реконструкция стадиона проходила в 2003-2004 годах.