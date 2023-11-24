"Мы уже начали подготовку к внесению межправительственного соглашения по международным рейсам. Прежде всего, мы планируем летать в Улан-Батор и Урумчи. Считаю, что для начала этих направлений будет достаточно", — сказал он.

Глава региона уточнил, что реконструкция аэропорта под международные рейсы завершается, сейчас власти договариваются с таможней и погранслужбой о том, чтобы терминал можно было использовать и для регулярных внутренних рейсов.

"Это необходимо, так как внутренний туризм развивается, людей приезжает все больше. Работаем над тем, чтобы аэропорт получил более высокую категорию, которая позволит принимать не только среднемагистральные, но и дальнемагистральные самолеты", — сказал Ховалыг.