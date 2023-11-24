"У нас есть четыре аэропорта в нашем пакете, в ближайшее время возможно появление еще одного. И на ближайшие годы, в горизонте пяти лет, пять аэропортов — это максимум, что мы для себя видим. Все-таки аэропортовое хозяйство очень непростое, с каждым аэропортом нужно работать года 2-3, чтобы вывести его на хорошие финансовые результаты", — сказал Спиридонов в ходе онлайн-семинара Cbonds, приуроченного к размещению облигаций "Аэрофьюэлз".

Под управлением группы, по его словам, сейчас находятся аэропорты Чебоксар, Кургана, Липецка и Нижневартовска. В сентябре этого года был отреконструирован аэропорт Кургана, к маю следующего года планируется закончить реконструкцию в Чебоксарах. Пятый аэропорт, которым планирует оперировать "Аэрофьюэлз", Спиридонов не назвал. Вероятно, группа будет инвестировать и в его реновацию, отметил он, но не ранее 2026 года.

"Это 2026-2028 гг., потому что только разработка проектной документации под строительство нового терминала с прохождением всех экспертиз — это минимум 2,5-3 года каждодневной работы по терминалу", — сказал Спиридонов.

В сентябре этого года сообщалось, что "Аэрофьюэлз" займется развитием аэропорта Ярославля "Туношна". Областные власти и группа достигли соглашения о строительстве пассажирского и грузового терминалов, говорил губернатор региона Михаил Евраев. Пассажирский терминал, уточнял он, будет модульным и способным обслуживать 800 тыс. человек в год, тогда как действующий рассчитан на обслуживание 250 тыс. Таким образом, общая пропускная способность "Туношны" вырастет до 1 млн человек в год. Проект планируется реализовать в конце 2026 или начале 2027 года.

По данным ЕГРЮЛ, в мае этого года подконтрольное "Аэрофьюэлз" ООО "Энерготек" стало соучредителем ООО "Международный аэропорт Ярославля "Золотое кольцо". В августе эта компания перешла в собственность совместной структуры "Аэрофьюлза" (67%) и Ильяса Калмыкова (33%) — ООО "Техномир".

Также сообщалось, что в августе "Аэрофьюэлз" подавало заявку на участие в конкурсе ЯНАО на реконструкцию аэропорта Салехарда, но не прошло предварительный отбор. В результате конкурс выиграл крупнейший профильный инвестор в РФ — "Новапорт".

Группа "Аэрофьюэлз" имеет 30 собственных топливозаправочных комплексов в России, организует заправку самолетов за рубежом. Группой владеют Владимир и Александр Спиридоновы.