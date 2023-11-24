Всего в этом году ученые зафиксировали 2644 особи, а в 2022 году их численность составляла 2488 особей. Для сравнения: в 2014 году, в начале работы Сайлюгемского нацпарка, ученые насчитали на хребте всего 525 горных баранов.

"Рост численности группировки алтайского горного барана мы связываем, в том числе, с эффективной охраной угодий, совместной работой природоохранных организаций, включая Сайлюгемский нацпарк, Пограничное управление по Республике Алтай", — приводятся в сообщении слова заместителя директора Сайлюгемского нацпарка Дениса Гуляева.

Кроме того, специалисты в текущем году зарегистрировали еще один рекорд — самое крупное за всю историю наблюдений с 2013 года стадо самцов и самок в 359 голов. "Непогода согнала зверей ниже по склону, все они держались вдоль реки", — добавил Гуляев.

Сотрудники Сайлюгемского нацпарка зафиксировали необычное поведение самца аргали, который прибился к стаду самок другого вида копытных — сибирского горного козла, и ходил вместе с ними. "Эти виды копытных не скрещиваются, и поведение зверя — загадка", — отмечается в сообщении.

Специалисты подтвердили: аргали концентрируются на хребте Сайлюгем на трех главных участках, больше всего — в бассейне реки Уландрык.

С 2018 года учет численности и состояния группировки аргали в трансграничной зоне России и Монголии проходит в рамках работы смешанной российско-монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды. Раз в два года российские и монгольские специалисты ведут полномасштабный учет численности вида. В 2022 году Минприроды РФ утвердило программу мониторинга алтайского горного барана в трансграничной зоне России и Монголии.

Алтайский горный баран (аргали) — самый крупный представитель своего вида на планете, занесен в Красную книгу России. Охота на него запрещена.