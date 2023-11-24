Полеты в Нерюнгри будут осуществляться с 1 января два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. По понедельникам вылеты в Нерюнгри будут осуществляться в 06:55, прилет — в 12:05, по четвергам вылеты будут осуществляться в 09:30, прилет — в 14:30.

В Мирный "Россия" начнет летать со 2 января по вторникам и субботам. По вторникам вылеты из Красноярска будут осуществляться в 08:25, прилет — в 13:00, по субботам вылеты будут осуществляться в 08:30, прилет — в 13:00.

Рейсы будут выполняться на самолетах Superjet 100. Согласно расписанию на сайте красноярского аэропорта, кроме "России" в Нерюнгри летает "ИрАэро" (по вторникам). Рейсы в Мирный с 3 января также планирует запустить "Алроса".

Базовыми аэропортами авиакомпании "Россия" являются "Пулково", "Шереметьево", аэропорты Адлера и Красноярска.