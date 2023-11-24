"Один из самых востребованных маршрутов у сахалинцев и курильчан — Южно-Сахалинск — Москва. Поэтому в плановом режиме проводим работу с авиакомпанией "Аэрофлот". В результате, количество рейсов будет увеличено с 7 до 13 в неделю на период новогодних праздников с 21 декабря по 21 января", — следует из сообщения в телеграме ведомства.

Отмечается, что "билетов должно хватить всем желающим".

По данным регионального Минтранса, три рейса добавлены также на 27 декабря, 3 и 10 января по маршруту Владивосток — Южно-Сахалинск — Владивосток.