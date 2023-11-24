Как сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана, в ходе совещания с участием главы ведомства аэропорты страны доложили о готовности инфраструктуры к использованию авиатоплива Jet A-1 производства Китая.

"По словам представителей аэропорта Алматы, предприятие продолжает модернизацию топливозаправочного комплекса и к июню 2024 года планирует полный переход на использование авиатоплива, выпускаемого по мировому стандарту ASTM D1655", — говорится в сообщении Минтранса.

На совещании представитель PTC Holding — одного из крупнейших в стране операторов и собственников подвижного ж/д состава — сообщил, что пропускная способность казахстанских железных дорог позволяет рассчитывать на ежемесячную транспортировку до 50 тыс. тонн авиатоплива Jet A-1.

В Казахстане производство авиатоплива не покрывает потребность. К примеру, в 2022 году в стране было произведено 648 тыс. тонн авиатоплива, а потребление составило 806 тыс. тонн, разницу покрыли импортом из России. В то же время Минтранс отмечал увеличение полетов через Казахстан иностранных авиакомпаний в последнее время (рост на 90% по сравнению с 2021-2022 годами), что увеличивает потребность в авиатопливе: в сентябре она оценивалась в 1,3-1,35 млн тонн в год.

В 2023 году казахстанские власти решили для покрытия дефицита закупить в Китае 350-500 тыс. тонн авиатоплива на одном из трех нефтеперерабатывающих заводов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В октябре казахстанский национальный перевозчик Air Astana и компания PetroChina International Kazakhstan подписали меморандум о стратегическом партнерстве, предусматривающий поставки авиационного топлива Jet A-1 как экологически чистого авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Отмечалось, что топливо Jet A-1 соответствует стандартам IATA и отличается от применяемых в Казахстане марок ТС-1/РТ технологиями производства и хранения. Основным преимуществом Jet А-1 является его низкая пожароопасность, малый состав отработанных газов при выбросах в атмосферу и увеличение межремонтного цикла авиационных двигателей.