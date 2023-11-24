"Фрагменты бивней весом 1,7 кг были обнаружены при таможенном контроле в сумке у гражданина КНР. При выезде иностранец не представил разрешительные документы на вывоз объектов палеонтологии и не внес фрагменты бивней мамонта в пассажирскую таможенную декларацию", — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что приобрел фрагменты бивней мамонта в качестве свадебного подарка для своей дочери. О том, что на вывоз из России объектов палеонтологии физическими лицами нужны разрешительные документы (заключение Росприроднадзора), он не знал.

В отношении гражданина Китая возбуждено дело об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и по ст.16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз (вывоз товаров)).