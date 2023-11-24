Отмечается, что в эти дни также лавиноопасно возле Ключевской группы вулканов, расположенной в Усть-Камчатском районе, и рядом с вулканами Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский на юге полуострова.
В центре рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристов, спортсменов и охотников призывают быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.
Предыдущее лавинное штормпредупреждение в этих районах было актуальным с 19 по 21 ноября.
Циклон в пятницу утром ударил снегопадами по нескольким районам полуострова. Ожидается ветер до штормового, метели. В пятницу в Петропавловске-Камчатском из-за непогоды отменили уроки в школах.