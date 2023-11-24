"С 25 по 27 ноября включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Быстринского, Соболевского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти дни также лавиноопасно возле Ключевской группы вулканов, расположенной в Усть-Камчатском районе, и рядом с вулканами Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский на юге полуострова.

В центре рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристов, спортсменов и охотников призывают быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Предыдущее лавинное штормпредупреждение в этих районах было актуальным с 19 по 21 ноября.

Циклон в пятницу утром ударил снегопадами по нескольким районам полуострова. Ожидается ветер до штормового, метели. В пятницу в Петропавловске-Камчатском из-за непогоды отменили уроки в школах.