"Завершился финальный этап официальной премии. Победителями и призерами конкурса названы 15 человек", — сообщает сайт ведомства в четверг.

Определены лучшие в следующих номинациях: "Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)", "Лучший экскурсовод (гид)", "Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса", "Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса", "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения".

Прием заявок осуществлялся с 17 октября до 10 ноября. Принять участие в конкурсе могли работники организаций туриндустрии Московской области со стажем не менее одного года по соответствующей профессии. Состязание проводилось в три этапа.