"Вещи должны находиться в своих музеях, это справедливо. Несправедливые решения бывают, но история обычно их исправляет", — сказал Пиотровский на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

"Там скифского золота чуть-чуть. Это вещи — не только золото и не только скифское — из крымских музеев, принадлежащие крымским музеям. Суд решил, что эти вещи принадлежат Украине, (но) эти вещи происходят из крымских музеев, они найдены на местах этих музеев, они были в этих музеях. По всей справедливости человеческой они в эти музеи должны вернуться, это не просто чья-то антикварная коллекция", — подчеркнул директор Эрмитажа.

Четыре музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

9 июня 2023 года было вынесено окончательное судебное решение: Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие инстанции, постановив передать "скифское золото" Украине.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу", что вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" находится на паузе.