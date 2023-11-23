"За рубежом у нас будут выставки тогда, когда будет снят мораторий. У нас много что планируется, когда мы запланируем, тогда и будем говорить", — сказал Пиотровский.

Он не уточнил страны, с которыми ведут переговоры о возможных выставках музея.

По его словам, организация выездных экспозиций осложняется рядом причин.

"Существует система гарантий. Но кроме системы гарантий существует финансовая система. Ни одна выставка сейчас не может быть оплачена никем, если это выставка из России... Страховку заплатить нельзя. Мы находимся в ситуации бойкота. Наш мораторий не только потому, что мы не хотим. Это потому, что существует возможность ареста, а финансовые условия невозможно выполнить", — сказал директор музея.

Министерство культуры РФ с 3 марта 2022 года приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки. Ожидалось, что сотрудничество с дружественными странами (в частности, временный вывоз предметов искусства на выставки) будет возобновлено с 2023 года. При этом в июле 2022 года спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал "Интерфаксу", что вывоз музейных экспонатов из РФ на зарубежные выставки приостановлен до середины 2023 года. Позже в интервью "Интерфаксу" он говорил, что восстановление межмузейных обменов вплоть до 2025 года — нереально, так как русские культурные ценности в недружественных странах не защищены.

Также Швыдкой высказывал мнение о том, что мораторий на вывоз из России предметов искусства на зарубежные выставки нужно сделать избирательным, делая исключения для некоторых стран.