"Это делается в первую очередь для людей, чтобы в предусмотренных законодательством случаях жители могли реализовать свое право на бесплатную помощь юриста", — прокомментировал это решение глава региона Виталий Хоценко, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе областного правительства уточняют, что специализированная организация начнет работать в Омской области уже с декабря. Жители региона смогут обратиться к квалифицированным юристам. Бесплатно помощь смогут получить малоимущие граждане, инвалиды, дети-сироты, участники СВО.

"К случаям, установленным законом, когда будет оказываться бесплатная юридическая помощь, относится защита трудовых, социальных и жилищных прав, защита прав потребителей при предоставлении коммунальных услуг, обеспечение денежным довольствием военнослужащих и предоставление им отдельных выплат, предоставление льгот, социальных гарантий и компенсаций участникам специальной военной операции", — говорится в пресс-релизе.

Бесплатная помощь будет оказываться в виде устного и письменного консультирования, составления документов правового характера, а также представительства интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.